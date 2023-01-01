«Как можно было сделать такое непотребство»: владивостокцы обсуждают обновленную набережную

Новые ограждения вызвали массу вопросов у местных жителей. Фото: newsvl.ru

Самое долгожданное событие уходящего 2022 года – открытие обновленной набережной Спортивной гавани во Владивостоке. О том, что ее открыли, стало известно еще 31 декабря. Торжеств по этому поводу не было, да и красную ленточку тоже не разрезали. Как выглядит сейчас всеми любимое место для прогулок и отдыха – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Новые скамейки. Фото: newsvl.ru

Вместо монументального ограждения «рыжего» цвета теперь появилось другое – менее величественное, да и вообще, можно сказать, слишком уж простенькое. Привычные всем полукруглые лавочки заменили на обычные поменьше. Фонари со стороны моря тоже убрали, альтернативу им и вовсе не нашли. Теперь освещение есть только там, где посадочные места.

Плитку рабочие также заменили на новую, не такую примечательную, какой была прошлая.

Вот так теперь выглядит обновленная набережная Спортивной гавани во Владивостоке. Фото: newsvl.ru

Конечно, такого поворота жители и гости Владивостока совсем не ожидали. Обновленный дизайн всеми любимой набережной Спортивной гавани обсудили в резко негативном ключе. Почти все комментаторы сошлись во мнении, что прежний внешний вид был намного лучше того, что стало.

– Предыдущий вариант был презентабельнее.

– Стиль – Эконом. Для набережной столицы ДВ убого.

– Как можно из того, что было прилично, сделать такое непотребство!?

– Ограждение стремное стало , все красивое убрали.

Среди чуть более 30 комментариев только один пользователь социальной сети высказался положительно, его поддержали тремя лайками и четырьмя дизлайками.

Интересно, как на это отреагирует городская администрация. Реконструкция набережной началась еще в начале лета 2022 года. Закончили реконструкцию только к концу года в последний день декабря. За это время удалось провести скрытую систему ливневой канализации, сделать прогулочную зону более аккуратной и расширить ее, а также восстановить после повреждений «Тигриную тропу». Небольшой пласт оставшейся работы завершат в 2023 году.

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