2 января в северных районах Приморья возможен снег, а на юге без осадков

Снега в столице Приморья с начала зимы выпало много. Фото: Ярослав ЮРИН

Погоду во второй день нового года в Приморье определяет тропосферная ложбина. Специалисты портала «Примпогода» прогнозируют незначительные осадки на севере края. При этом во Владивостоке снега не ожидается, но сохранится гололедица и накат на дорогах. Что касается средней температуры, она составит -5...-17°C.

2 января в краевой столице малооблачно и без осадков. Местами на дорогах гололедица. При северо-западном умеренном, во второй половине дня сильном ветре, столбики термометров покажут -9...-11°C. Специалисты еще одного метеорологического портала – Gismeteo, отмечают, что с сегодняшнего дня во Владивостоке начинается новый климатический период. Речь идет об отсутствии осадков на протяжении 26 дней. Синоптики поделились, что в городе на такой длительный период установится довольно солнечная, сухая погода. Оно и к лучшему, снега в столице Приморья выпало уже предостаточно.

В Уссурийске в понедельник осадков тоже не ожидается. В городе малооблачно, на дорогах гололедица Будет дуть ветер западный умеренный. Температура воздуха составит -8...-10°C.

Довольно тепло 2 января и в Находке, -7...-9°C. По прогнозам синоптиков здесь малооблачно, без осадков, местами гололедица. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Столбики термометров опустятся до -7...-9°C.

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