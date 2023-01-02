Есть кто живой, или утонули? Загадочное происшествие с авто обсуждают в Приморье

Автомобиль оказался на скалистом берегу.
Фото: принтскрин видео.
Весьма необычное происшествие случилось в Приморском крае во время праздничных выходных. На кадры очевидцев попала малолитражка, которая буквально зависла над морской гладью. О судьбе экипажа пока неизвестно. Но многих волнует вопрос, как автомобиль смог преодолеть огромные валуны на берегу.
Местные жители застали загадочную картину недалеко от водоканала в Дальнегорске. Как именно Nissan Cube попал с трассы на берег, заваленный скальником, остается загадкой. Местные жители выдвигают разные версии.
«Выкинуло штормом из моря», «Там наверное есть кто-нибудь, или утонули?», «Вот это припарковался, не стоит пить за рулем».
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