Есть кто живой, или утонули? Загадочное происшествие с авто обсуждают в Приморье

Автомобиль оказался на скалистом берегу. Фото: принтскрин видео.

Весьма необычное происшествие случилось в Приморском крае во время праздничных выходных. На кадры очевидцев попала малолитражка, которая буквально зависла над морской гладью. О судьбе экипажа пока неизвестно. Но многих волнует вопрос, как автомобиль смог преодолеть огромные валуны на берегу.

Местные жители застали загадочную картину недалеко от водоканала в Дальнегорске. Как именно Nissan Cube попал с трассы на берег, заваленный скальником, остается загадкой. Местные жители выдвигают разные версии.

«Выкинуло штормом из моря», «Там наверное есть кто-нибудь, или утонули?», «Вот это припарковался, не стоит пить за рулем».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.