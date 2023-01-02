Ледовые катки 2022-2023 во Владивостоке: расписание, цены, расположение

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НовостиВладивосток2 января 2023 8:20

«Можно ноги сломать»: каток не для слабонервных появился в столице Приморья

Техническое открытие катка на озере Чан во Владивостоке явно пошло не по плану
Ярослав ЮРИН
Кататься без поддержки смогут далеко не все.

Кататься без поддержки смогут далеко не все.

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители приморской столицы, решившие провести праздничны выходной на катке, оказались разочарованы. Сразу стоит оговориться, речь идет об озере Чан на Молодежной. Дело в том, что оператор, занимающийся формированием площадки для катания, недавно анонсировал ее открытие в понедельник, в 14:00. Но довольствоваться 2 января местным жителям пришлось небольшим расчищенным кусочуом, да и качество льда оставляет желать лучшего.

– Трещины есть, под снегом не видно, коньком если попадешь можно и ногу сломать, – делятся очевидцы в соцсетях.

Лед оказался не расчищен. Фото: Telegram/Dpskontrol_125rus.

Лед оказался не расчищен. Фото: Telegram/Dpskontrol_125rus.

Стоит отметить, что ранее открытию катка на озере помешала теплая погода. Впрочем, именно по этой же причине сразу не удалось облагородить лед на стадионе «Динамо» и Седанке. Кстати, частично не замерзла накануне вода и на главном праздничном катке на центральной площади города. Читатели «КП-Владивосток» ранее поделились с редакцией фото.

Каток на площади перезаливают в перерывах, но вода не всегда успевает застыть.

Каток на площади перезаливают в перерывах, но вода не всегда успевает застыть.

Фото: Читатели «КП – Владивосток»

Справедливости ради стоит отметить, что большинство катков и хоккейных коробок в столице Приморья готовы к началу сезона катаний.

В администрации Владивостока прокомментировали, что за озеро Чан в ведомстве не отвечают, заметив, что в городе функционируют 52 катка на придомовых территориях и 17 возле школ. При этом с 14 января на муниципальных хоккейных коробках стартует ежегодный турнир.

«Комсмолка» уже неоднократно подробно рассказывала, где можно платно и бесплатно покататься на коньках в городе.

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