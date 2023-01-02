Ледовые катки 2022-2023 во Владивостоке: расписание, цены, расположение

Кататься без поддержки смогут далеко не все. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жители приморской столицы, решившие провести праздничны выходной на катке, оказались разочарованы. Сразу стоит оговориться, речь идет об озере Чан на Молодежной. Дело в том, что оператор, занимающийся формированием площадки для катания, недавно анонсировал ее открытие в понедельник, в 14:00. Но довольствоваться 2 января местным жителям пришлось небольшим расчищенным кусочуом, да и качество льда оставляет желать лучшего.

– Трещины есть, под снегом не видно, коньком если попадешь можно и ногу сломать, – делятся очевидцы в соцсетях.

Лед оказался не расчищен. Фото: Telegram/Dpskontrol_125rus.

Стоит отметить, что ранее открытию катка на озере помешала теплая погода. Впрочем, именно по этой же причине сразу не удалось облагородить лед на стадионе «Динамо» и Седанке. Кстати, частично не замерзла накануне вода и на главном праздничном катке на центральной площади города. Читатели «КП-Владивосток» ранее поделились с редакцией фото.

Каток на площади перезаливают в перерывах, но вода не всегда успевает застыть. Фото: Читатели «КП – Владивосток»

Справедливости ради стоит отметить, что большинство катков и хоккейных коробок в столице Приморья готовы к началу сезона катаний.

В администрации Владивостока прокомментировали, что за озеро Чан в ведомстве не отвечают, заметив, что в городе функционируют 52 катка на придомовых территориях и 17 возле школ. При этом с 14 января на муниципальных хоккейных коробках стартует ежегодный турнир.

«Комсмолка» уже неоднократно подробно рассказывала, где можно платно и бесплатно покататься на коньках в городе.

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