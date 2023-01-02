Мужчина снял деньги в банке и перевел их неизвестным. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Очередной доверчивый пенсионер из Приморья лишился денег из-за мошенников. более того, мужчина остался должен крупную сумму банку, так как похищенные средства были кредитные. Понимая, что попался на уловки аферистов, пожилой человек поспешил в полицию.

До боли многим знакомую, но до сих пор действенную схему снова провернули мошенники в Приморье. Звонок якобы от работника банка в этот раз поступил на телефон 62-летнего жителя Артема. Звонивший сообщил тревожную новость, пенсионеру одобрен кредит, но на эти деньги покушаются злоумышленники. Следующим позвонил лже-сотрудник службы безопасности финансовой организации. «Желая помочь» клиенту, настоятельно порекомендовал перевести деньги на «безопасный» счет.

Особо не раздумывая мужчина отправился в банк, снял кредитные 300 000 рублей и отправил на различные абонентские номера, продиктованные ему по телефону.Через какое-то время он осознал, что стал жертвой преступного заговора.

– В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере», – прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в преддверии Нового года без денег и квартиры осталась другая жительница Приморья. Мошенники обрабатывали женщину несколько месяцев. Ранее о том, как сохранить свои сбережения читателям «КП» рассказали сотрудники Дальневосточного ГУ Банка России и сотрудники приморского МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Развели на все деньги, еще и квартиру продала: аферисты несколько месяцев обрабатывали жительницу Приморья

В преддверии новогодних праздников в Приморском крае мошенники промышляют с двойными усилиями (подробнее...)

ПО ТЕМЕ

Как из жителей Приморья вытягивают деньги в новогодний период

Специалисты банка дали приморцам важные советы перед главным праздником года (подробнее..)

Это должна знать ваша бабушка: как не стать жертвой мошенников

Рассказывает первый замначальника МВД Приморья (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.