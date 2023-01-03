Синоптики рассказали о погоде в Приморье на 3 января

Во Владивостоке столбики термометров опустятся до -7...-9°C. Фото: Дарья НАУМЕЦ

По данным «Примгидромета» 3 января во Владивостоке не ожидается осадков, более того столбики термометров опустятся до -7...-9°C. Ветер северо-западный, до 14 метров в секунду. На дорогах местами гололедица, водителям стоит быть осторожнее.

Холода ожидают жителей Уссурийска. Несмотря на то, что сильного ветра в городе не ожидается, воздух ночью остынет до -24…-26°C, днем -7…-9°C.

В Находке температура воздуха ночью -13…-15°C, днем -6…-8°C.

В Приморье преимущественно без осадков, на дорогах местами снежный накат. Ветер северо-западный, сильный, 15-20 метров в секунду. Температура воздуха -13...-18°C. Отметим, что в крае не активных штормовых предупреждений.

Напомним, начальник «Примгидромета» предупредил, средняя месячная температура воздуха в январе составит -13…-18°C, местами в центральных районах около -22°C, на побережье -7…-12°C, что близко к средним многолетним значениям. Осадков за месяц выпадет больше среднего многолетнего количества, в западных и местами в южных районах районов края около него.

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