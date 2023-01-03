В Уссурийске боец-высотник перевоплотился в Деда Мороза для детей

В стране проходит акция «Дед Мороз специального назначения». Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Приморскому краю

На новогодние праздники в Уссурийске к детям сотрудников ОМОНа заглянул Дедушка Мороз. Боец-высотник «Восхода» перевоплотился в сказочного персонажа и поздравил ребят с праздником.

В стране проходит акция «Дед Мороз специального назначения», Приморье не стоит в стороне. Малыши с восторгом встретили необычного гостя. Они рассказали ему стихи, спели песни и разгадали загадки, которые им подготовил Дедушка Мороз. Особы

Особыми участниками акции стали дети тех сотрудников ОМОН, кто сейчас выполняет задачи специальной военной операции. Волшебник обнял каждого ребенка, помог загадать заветное желание и вручил подарок.

Дед Мороз наказал детям много гулять на каникулах на свежем воздухе, заниматься спортом и посетить яркие городские праздники. Ребята пообещали в новом году делать зарядку, слушать родителей и усердно учиться.

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