«Вот комната этого алкаша»: в сети появилось видео последствия после пожара на Котельникова

Специалисты устанавливают причины пожара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В социальных сетях появилось видео, на котором жители Владивостока, пострадавшие во время пожара на Котельникова, показали, что осталось от их квартир. Судя по кадрам, люди остались без жилья, так как внутри все покрылось сажей, вещи и мебель сгорели, оплавился даже стояк для воды, не говоря уже о проводке.

– Сгорело две квартиры. Здесь пожарная инспекция, устанавливают причины пожара. Вот квартира дяди Славы, тоже полностью выгорела. А вот 213, комната этого алкаша, которая загорелась, – сообщает оператор, который запечатлел последствия возгорания.

Напомним, 2 января во Владивостоке в девять вечера случился пожар в десятиэтажном доме на улице Котельникова. По словам очевидцев пожарная бригада прибыла очень быстро, где-то через восемь минут, после того как узнала о возгорании. Однако местные сообщают, что из-за припаркованного авто спасатели какое-то время не могли подъехать ближе. Но даже несмотря на это, специалисты сработали оперативно, из горящего здания они спасли 32 человека, в том числе 8 детей.

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