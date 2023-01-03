Жители приморской столицы считают, что на центральной горке кататься небезопасно

Ребята сбивают друг друга с ног. Фото: принтскрин видео.

Жители Владивостока раскритиковали горку в Снежном городке на Центральной площади. Более того люди сняли на видео, что происходит во время зимних развлечений. Дети сбивают друг друга с ног, так как те, кто катится сверху не видят, что ребята, которые уже спустились, все еще находятся на ледяной части.

– В чем была проблема продлить хотя бы среднюю горку дальше и не делать этот дурацкий бугор? Куча из детей уже в низу, в них врезаются летящие сверху. Кто встал на ноги тут же падают на спину, при виде этого дикий ужас от происходящего. У детей ушибы, на льду кровь, – критикуют ситуацию местные жители.

В администрации города объяснили, что горка построена с соблюдением всех технических требований, внизу сделана специальная зона для торможения. На горке дежурит персонал, который смотрит за очередностью. Чтобы избежать подобных ситуаций теперь на этом месте будет дежурить больше людей. Но отдельная просьба к родителям, соблюдать эту очередность и также следить за тем, чтобы дети не задерживались в зоне торможения.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как жители приморской столицы, решившие провести праздничны выходной на катке, оказались разочарованы. Сразу стоит оговориться, речь идет об озере Чан на Молодежной. 2 января людям пришлось довольствоваться небольшим расчищенным кусочком, да и качество льда оставляет желать лучшего.

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