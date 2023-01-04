Температура воздуха во Владивостоке опустится до .-14°C. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 4 января, погода в Приморье не принесет осадки. Ветер в крае северо-западный умеренный, на востоке сильный, на дорогах снежный накат и гололедица. Столбики термометров покажут до -5...-17°C.

Во Владивостоке малооблачно, без осадков. Ветер умеренный северо-западный, вечером порывы усилятся. Утром температура воздуха достигнет -12...-14°C, днем поднимется до -6...-8°C.

В Уссурийске без осадков, малооблачно, слабый ветер. Утром морозы окрепнут до -24...-26°C, днем воздух прогреется до -7...-9°C.

В Находке малооблачно, без осадков. Ветер умеренный северо-западный, порывы усилятся во второй половине дня. В утренние часы столбики термометров опустятся до -11...-13°C, днем покажут -5...-7°C.

Напомним, что синоптики портала «Примгидромет» озвучили прогноз погоды на январь 2023 года. По информации специалистов, в среднем температура воздуха будет достигать -13...-18°C, а в центральных района – до -22°C. Снега выпадет больше среднего многолетнего количества.

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