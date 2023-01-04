В Приморье с начала 2023 года коронавирусом заразились больше 180 жителей

Врачи напоминают о важности мер профилактики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы ведомства, в новом 2023 году наличие COVID-19 обнаружили у 181 жителя Приморья, а с начала пандемии им заболели 208 990 человек. На новую коронавирусную инфекцию в крае провели 2 925 393.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры профилактики: носить маски в общественных местах, вакцинироваться, вести здоровый образ жизни. Особенно это относится к людям, находящимся в группе риска, то есть приморцам старше 65 лет или тем, у кого есть хронические заболевания.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» общалась с главным внештатным специалистов по терапии и общей врачебной практики минздрава Приморья Максимом Кабалыком. Он рассказал, когда можно лечиться дома и не обращаться к врачу, как отличить простуду от коронавируса, как можно повысить свой иммунитет.

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