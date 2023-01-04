Во Владивостоке развернулись рождественские продовольственные ярмарки

Первая в 2023 году ярмарка открылась на улице Жигура, 2б. Фото: Администрация Владивостока

В новогодние праздники для жителей и гостей Владивостока заработали рождественские ярмарки. Как рассказали в пресс-службе администрации города, работать они будут с 4 по 8 января с 9:00.

Первая в новом году ярмарка открылась в приморской столице 4 января на улице Жигура, 2б, следующая развернется 5 января на Басаргина, 15.

В пятницу, 6 января, жители и гости города смогу купить продукты на Верхнепортовой, 2г, напротив железнодорожного вокзала. 7 числа торговля развернется сразу на двух площадках – Жигура, 2б, и Верхнепортовой, 2г.

Финальный день ярмарки состоится в воскресенье, 8 января. В этот день примормцы смогут приобрести продовольственные товары на Басаргина, 15.

Ярмарки во Владивостоке проходят круглый год в разных районах города. Жители и гости могут купить продукты местных фермеров: мясо, рыбу, овощи, мед, соление, дикоросы и различные деликатесы.

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