В центре Владивостока хозяин Infinity снес фонарный столб и покинул место ДТП

Водителю также грозит штраф до десяти тысяч рублей. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке привлекли к ответственности водителя, который снес уличный столб. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

Как поделились в пресс-службе ведомства, хозяин Infinity ехал от автобусной остановки «Покровский парк» в сторону «Краевой больницы», но не справился с управлением, врезался в столб, после чего оставил свой автомобиль и покинул место аварии.

По словам самого водителя, из-за аварии его пассажир травмировал нос, поэтому они отправились в больницу. Вернувшись, увидели, что машину эвакуировали. Свою вину приморец отрицать не стал.

В итоге на мужчину составили постановление по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, что создает угрозу безопасности дорожного движения). Теперь ему грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. А по протоколу по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся) его могут лишить прав управлять автомобилей на срок от года до полутора лет.

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