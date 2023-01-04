С разницей в минуту: в двух разных городах в Приморье вспыхнули частные дома

Специалисты выясняют причину возгораний. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Два трагических пожара произошли в Приморье почти в одно и то же время, но в разных городах. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по краю.

Одно из возгораний случилось в Уссурийске. Как поделились представители ведомства, в 12:48 специалистам поступил тревожный звонок о пожаре в частном доме на улице Нестеренко. Когда спасатели прибыли к зданию, в одной из комнат горело окно, вещи и пол. Во время ликвидации пламени в помещении нашли тело погибшего 50-летнего мужчины.

Пожар уничтожил около двух квадратных метров внутри дома, причины возгорания выясняют дознаватели МЧС и следователи регионального следственного комитета.

Почти в это же время, в 12:49 пожарным сообщили о возгорании частного двухэтажного дома на Гарнизонной в Дальнереченске. В здании спасатели нашли тело погибшей женщины 76-ти лет. Огонь уничтожил 20 квадратных метров площади помещения.

Напомним, что на днях во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме на Енисейской.

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