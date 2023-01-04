Во Владивостоке главный символ Нового года подвергся нападению

Поступок приморца сняли камеры видеонаблюдения. Фото: принтскрин видео.

В Новый год всегда хочется, чтобы праздничная атмосфера царила везде, а не только в пределах собственной квартиры. Видимо, того же мнения придерживаются и жильцы дома на Анны Щетининой, которые украсили подъезд и поставили в нем елку. Но по неизвестным причинам один из владивостокцев решил атаковать ни в чем неповинное дерево.

О произошедшем приморцы рассказали в социальных, случилось все в доме на Анны Щетининой, 27. Главный символ Нового года спокойно стоял в подъезде, радовал местных жильцов своими яркими украшениями, но незваный гость решил испортить всем праздничное настроение. Сначала мужчина опрокинул елку, после чего начал пинать ее ногами, пока товарищ пытался остановит его.

Чем приморцу не угодила елка – остается загадкой, но, судя по кадрам, находился он в состоянии опьянения.

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