Жителя Владивостока, избившего врача-реаниматолога, на месяц заключили под стражу

Меру пресечения избрал Первореченский районный суд Владивостока. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморец, подозреваемый в избиении врача, заключен под стражу. Меру пресечения избрал Первореченский районный суд Владивостока. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По информации представителей ведомства, ночью 1 января бригада скорой приехала на вызов в дом по улице Пржевальского. Встретил медработников мужчина, родственнику которого стало плохо. По неизвестным причинам он побил руками и ногами врача-реаниматолога, и несмотря на конфликт, пациенту помогли и госпитализировали для дальнейшего лечения.

Сын побитого медика рассказал версию, почему на его отца набросились с кулаками.

Позже полиция задержала хулигана, которым оказался ранее судимый 34-летний житель Владивостока. На него завели уголовное дело по пункту «а» части 1 статьи 213 (хулиганство, совершенное с применением насилия). Максимальное наказание, которое ему грозит – лишение свободы на срок до пяти лет.

По решению Первореченского районного суда нарушителя заключили под стражу на 29 суток.

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