Рождественный забег на лыжах проведут 8 января на Русском острове

Русская лыжня. Фото: Администрация Владивостока

В последний день новогодних каникул, 8 января, на «Русской лыжне» на одноименном острове во Владивостоке проведут Рождественский забег. К участию приглашаются все желающие, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Начало года показало, что лыжный спорт по-прежнему популярен среди владивостокцев, – говорит начальник управления физкультуры и спорта мэрии Юлия Вельбик. – Только за первые три дня года – с 1 по 3 января – прокатом на лыжне воспользовалось более 3,5 тысячи человек, а ведь еще много людей приезжает со своим оборудованием. 8 января ждем всех на массовые старты.

Первыми на лыжню будут приглашены дети (дистанция в 600 метров), а затем взрослые смогут пройти трассу в 1,5 километра. Предварительно сообщать об участии не нужно, зарегистрироваться можно в 11 часов прямо перед заездом.

Напомним, вплоть до 7 января включительно лыжня открыта с 10 до 20 часов, бесплатный прокат открыт с полудня и работает до 20 часов. Адрес: поселок Канал, 29, строение 5. К услугам гостей - теплые раздевалки, буфет, туалет, парковка.

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