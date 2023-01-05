«Голова черная, весь белый»: рыбак в Приморье показал нечто, пойманное в местных водах

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Интересным уловом в социальных сетях поделился местный житель. Мужчина в Приморье поймал камбалу с черной головой и белым телом – вероятно, речь идет о рыбе-альбиносе, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Кадры появились в Telegram-канале «ТрепангДВ» накануне, 4 января. Все произошло в поселке Тавричанка (Надеждинский район). Приморец на видео комментирует находку:

– Голова черный, весь белый. Покажись. Белый Бим Черное ухо. Некрасивый.

Приморцы по-разному отреагировали на улов мужчины, но большинство удивилось редкой рыбе.

Напомним, в прибрежном регионе в ближайшее время укрепит свои позиции рыбная отрасль. Глава Приморья Олег Кожемяко предложил использовать судостроительные верфи для создания рыбопромыслового флота в рамках инвестиционных квот. Подробнее – в материале.

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