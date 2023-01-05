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НовостиОбщество5 января 2023 2:21

Осколки попали в голову, а он снова пошел на фронт: на Камчатке скончался уважаемый ветеран

В Елизовском районе Камчатки умер последний ветеран Великой Отечественной войны
Ростислав САХАЛИНОВ
Владимиру Кирпикову было 97 лет.

Владимиру Кирпикову было 97 лет.

Фото: Правительство Камчатского края

Губернатор Камчатки Владимир Солодов выразил соболезнования семье и близким Владимира Ивановича Кирпикова – в возрасте 97 лет он скончался. Это был последний ветеран Великой Отечественной войны, который жил в Елизовском районе с 2009 года, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, на Камчатку Владимир Иванович приехал в 1949 году вместе с родителями и остался здесь на всю жизнь. Сначала жил и работал в селе Майском Усть-Камчатского района. награжден многочисленными медалями, в том числе «За победу над Германией» и орденом «Красной Звезды».

– Владимир Иванович был призван на фронт восемнадцатилетним юношей и уже вскоре получил первое ранение — отлетевшие при взрыве осколки попали в голову. Однако это не сломило волю солдата, и сразу после восстановления он отправился на фронт. Немного не дошел до Берлина, потому что вновь был ранен и направлен в армейский госпиталь, – рассказал Владимир Солодов.

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