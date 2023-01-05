Спецтехника вывезла более 3500 кубометров снега во Владивостоке в ночь на 5 декабря

Фото: МБУ «СГТ»
Снегопад 21-23 декабря принес Приморью аномальное количество осадков, а Владивосток на две недели «встал» в десятибалльные пробки. Спецтехника продолжает расчищать улицы от снега и наледи. Минувшей ночью на 5 декабря машины предприятия «Содержание городских территорий» продолжали вывозить снег с дорог, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
За ночь вывезли 3500 кубометров снега. Как следует из сообщения из Telegram-канала «СГТ», расчищены проезды по адресам: Фадеева;
Волховская;
Адмирала Корнилова;
Нейбута;
проспект 100-летия Владивостока;
проспект Красного Знамени;
Уборевича;
Светланская;
Тигровая;
Набережная и другим.
Фото: МБУ «СГТ»
Ежедневно задействовано 113 единиц техники. Реагентами обработали дороги на Фадеева, Нейбута, Уборевича, Светланской, Тигровой. Напомним, о том, как Приморье встретилось с аномальным затяжным снегопадом, мы писали в отдельном материале.
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