Оглашены очередные бухты Приморья, в которые сливают нечистоты

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В канун Нового года суд удовлетворил требования природоохранных прокуроров. Проверка показала, что в несколько водоемов Приморья сбрасываются недостаточно очищенные стоки. Обязанность устранить экологическую опасность возложена на администрацию Фокино, правительство региона и подрядные организации, обслуживающие теплосети, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как уточнили в пресс-службе Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры, нечистоты сброшены в бухты Абрек, Разбойник, Назимова, а также в реку Малая Рудневка, ручей Дунай. Ответчикам необходимо принять меры по организации водоотведения в городе, обеспечить нормативную очистку на очистных сооружениях централизованной системы водоотведения.

Напомним, в ЗАТО Фокино обозначилась и другая проблема – отсутствие транспортного сообщения острова Путятина с материком. Жители подготовили коллективные обращения к президенту. Подробности – в материале.

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