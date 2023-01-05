Раненым участникам СВО вручили подарки и книги в военном госпитале Уссурийска

Фото: пресс-служба регионального минкульта

Участников спецоперации, находящихся на лечении в военном госпитале в Уссурийске, поздравили с Новым годом. Представители правительства Приморского края и командования 5-ой Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии вручили военнослужащим подарки и книги, а также пожелали скорейшего выздоровления, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу регионального минкульта.

С визитом прибыла и глава министерства Елена Бронникова. Более того, в поездке в Уссурийск она также вручила подарки многодетной семьей военнослужащего: среди них были развивающие игрушки, компьютерные кресло. Передали и презент для отца–участника СВО.

Елена Бронникова с многодетной семьей. Фото: пресс-служба регионального минкульта

– Это очень радует, что приморцы поддерживают наших военнослужащих. От лица командования 5-й армии желаю тем ребятам, которые находятся на лечении в госпитале, скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям, – отметил представитель командования 5-й армии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.