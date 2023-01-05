В мэрии пообещали вывезти накопленный во Владивостоке мусор до 9 января

Контейнеры во Владивостоке превращались в настоящие свалки. Фото: Юлия ПЕТРОВА

Мусорный коллапс стал одним из следствий обильного снегопада, прошедшего во Владивостоке с 21 по 23 декабря прошлого года. Бытовые отходы продолжают вывозить с контейнерных площадок – помимо заторов на дорогах и невозможности спецмашин подъехать к жилым дворам, созданию гор мусора поспособствовали и новогодние праздники. В мэрии Владивостока уточнили, что вывезут оставшиеся отходы до 9 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Сейчас больших территорий с неочищенными дорогами нет, мусоровывозящие машины могут проехать везде. Поэтому теперь главная работа – за управляющими компаниями, которые должны сообщать о необходимости вывезти мусор - с тех площадок, где он еще есть, – рассказал замглавы администрации Николай Селюк.

Иными словами, плановый вывоз ведут ежедневно, однако о некоторых площадках должны позаботиться управляющие компании. Сообщить о скоплении мусора можно в чат-бот мэрии adm_vl_bot.

Напомним, коммунальщики вывезли уже 250 тонн ТКО и 1250 тонн отходов в целом. О мусорном коллапсе «КП» писала еще 25 декабря.

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