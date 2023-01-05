В Приморье продолжаются поиски 15-летнего подростка, который ушел в новогоднюю ночь

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

Во Владивостоке продолжаются поиски 15-летнего Алексея Г. (2007 года рождения). Он в ночь на 1 января (около 00:30) ушел из дома на Зеленой, 2, на острове Русский. Родители до сих пор не видели юношу и не знают, где он, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Остается только гадать, что произошло с молодым человеком – вероятно, после курантов он решил прогуляться с друзьями. Рост Алексея 165-170, худощавый, светло-русые волосы.

Был одет: черная куртка, темный спортивный костюм, белый спортивный костюм, черные берцы, светло-серая кепка. Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просим позвонить по телефонам: 8 (423) 265-53-41, 102 или 112 – полиция, 8 924 239 02 64, 8 914 069 90 90 – волонтеры (телеграм/WhatsApp).

Стоит отметить, 3 января появилась информация, что Алексей найден, однако в поисковой организации ПРОО «ПримПоиск» не раз отмечали, что не нужно верить недостоверным или предварительным данным. Когда поиски действительно закончатся, об этом сообщат в одноименном Telegram-канале.

Напомним, осенью «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала об удивительной истории глухонемого мужчины, который упал в колодец и провел там семь дней. Его нашли волонтеры «Примпоиска».

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