Прокуратура Приморья отреагировала на массовые жалобы жителей Путятина на транспортную блокаду

Ранее жители записали коллективное обращение президенту РФ Владимиру Путину.

Надзорные органы не остались в стороне после многочисленных публикаций о транспортной блокаде острова Путятина в ЗАТО Фокино. Покинуть остров местные не могут больше полутора месяца. По поручению прокурора края Сергея Столярова на Путятина состоится выездной личный прием начальника отдела по рассмотрению обращения Ивана Быкова, главы отдела по надзору за исполнением экономики и экологии, прокурора Фокино Владимира Синенко. Встреча состоится 9 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Граждане могут обратиться с заявлениями по вопросам исполнения требований действующего законодательства в различных сферах правового регулирования, а также по вопросам соблюдения прав и законных интересов как самих заявителей, так и лиц, чьи интересы они представляют, – уточнили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Встреча назначена на полдень 9 января по адресу Центральная, 28, в поселке городского типа Путятин. Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала об отчаянии жителей острова: местные чиновники обещают запустить судно на воздушной подушке ежедневно, но этого не происходит. Стоит отметить, в отношении администрации ЗАТО уже заведено уголовное дело, а также стартовала проверка транспортной прокуратуры.

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