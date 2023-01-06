«Опять корейцы?»: владивостокцы гадают о происхождении очередной яркой вспышки в небе

Иллюстрация из архива. Фото: Мария ЛЕНЦ

Неопознанную яркую линию заметили владивостокцы в минувшее утро 6 января. Видеокадры явления разлетелись по чатам в мессенджерах, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Жители сразу начали гадать, с чем же они столкнулись: метеоритом, падающей звездой или запуском очередной ракеты. Еще свежа память об испытаниях в Южной Корее. 30 декабря в 150 километрах от Сеула запустили ракету-носитель на твердом топливе. Свет от ее полета было видно почти во всех районах Приморья.

Знатоки предположили, что речь идет о квадрантидах – метеорном потоке, который наблюдается с 28 декабря по 7 января. «Максимум» этого явления приходится на 3 или 4 января. Поток считается довольно ярким, но его трудно увидеть зимой.

Тем не менее жители не перестают высказывать гипотезы. Кто-то предположил, что это след самолета, кто-то поставил на нашествие инопланетян. Вероятно, истина как всегда где-то рядом.

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