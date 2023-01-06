Праздничные мероприятия в честь 118-й годовщины Подводных сил ТОФ прошли во Владивостоке

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Александр ГЛУЗ

Во Владивостоке и Вилючинске прошли памятные мероприятия, посвященные очередной годовщине образования Подводных сил Тихоокенского флота, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Накануне, 5 января, ветераны-подводники и военные ТОФ возложили венки и цветы к памятникам тех, кто защищал безопасность родины в тех же войсках – под сотнями метров воды. Первые российские подлодки, созданные для боевых действий в Тихом океане, появились в 1903 году, двумя годами позже сформировали первый «отряд миноносцев», который базировался на крейсерах в бухте Золотой Рог.

Особенностью 2022 года стало освоение нового вооружения тихоокеанскими подводниками. Впервые поступившие на Тихоокеанский флот в ноябре 2021 года две подводные лодки проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» и «Волхвов», успешно выполнили ракетные стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» по береговой и морской целям. Лучшим экипажем по тактической подготовке среди дизель-электрических подводных лодок назван личный состав подводной лодки «Волхвов», рассказали в пресс-службе ВВО Минобороны.

В конце года на воду спустили стратегический подводный крейсер «Генералиссимус Суворов». Он пополнил ряды атомных подводных боевых кораблей.

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