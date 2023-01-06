Прихожан во Владивостоке 7 января будут досматривать полицейские и росгвардейцы

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Сергей БАЛАНОВ

В полиции Приморья предупредили о соблюдении мер безопасности на Рождество. Прихожан будут досматривать с использованием металлодетекторов 6 и 7 января, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как следует из сообщения региональной пресс-службы УМВД, жителей просят следовать указаниям сотрудников МВД и Росгвардии. На участках дорог, прилегающих к храмам и монастырям, будет организовано дежурство нарядов патрульной службы ГИБДД. Чтобы избежать заторов, рекомендуется не парковаться вблизи мест, где будут проходить рождественские мероприятия. Иначе возможна эвакуация.

Всех приморцев, кто обнаружит подозрительные предметы, просят обратиться в экстренные службы. Если вы располагаете информацией о готовящемся или совершенном преступлении, правонарушении, сообщить можно в ближайший отдел МВД или рассказать о произошедшем наряду полиции.

Телефоны экстренных служб:

УФСБ России по Приморскому краю: 8 (423) 221 72 12

УМВД России по Приморскому краю: 8 (423) 249 04 91 (102, 112)

ГУ МЧС России по Приморскому краю: 8 (423) 243 28 27.

Напомним, праздничных мероприятий в центре Владивостока не запланировано, как сообщили редакции в управлении культуры администрации города. Епархия также не запрашивала площадок для проведения каких-либо мероприятий 6 и 7 января.

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