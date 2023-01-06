Борис Кубай опроверг приближение беспощадного снегопада на Приморский край

Иллюстрация из архива «КП». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Примгидромет официально опроверг многочисленные сообщения о сильном снегопаде, который должен был ударить по Приморью 6 января. На территории региона пройдут небольшие осадки, да и те маловероятны, подметил главный синоптик края Борис Кубай, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

– Скажу только одно: никаких катаклизмов и «беспощадных» снегопадов во Владивостоке в перечисленные даты не ожидается, – заверил Борис Викторович, – 11 и 10 января серьезных осадков также не предвидится. Не исключено, что ориентировочно к концу каникул один из них может задеть Владивосток небольшим снегом.

По информации регионального УГМС, температура не дойдет до каких-то аномальных значений, жителей края ожидают рядовые показатели на столбиках термометров.

К слову, 6 января по Приморью так и не ударили рождественские морозы. Во многих районах температура поднялась к плюсовым температурам, например, в ЗАТО Фокино.

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