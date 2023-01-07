Зимний мороз обрек бы на верную гибель: подозрительная коробка в приморском городке всполошила приморцев и полицию

Неизвестный оставил подозрительную коробку возле административного павильона. Архив «КП». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Добрая история произошла на улицах города Артем. О чудесном спасении крошечных пушистых комочков поведали сотрудники полиции из местного ОМВД. «Комсомолка» приводит детали случая, достойного рождественской повести.

В одну из дежурных частей полиции Артема позвонила обеспокоенная женщина – возле входа в административное здание на улице Лучегорская некто оставил коробку, обмотанную скотчем. И нас всех учат с детства – подозрительные предметы лучше не трогать, самостоятельно не проверять содержимое, поэтому жительница города и предоставила это дело специалистам.

Вой сирены, свет проблесковых маячков, – и вот сотрудники полиции на месте. Правоохранители внимательно осмотрели территорию вокруг подозрительной коробки, поговорили с очевидцами. И тут из картонного ящика раздался тихий шум. Удивленные полицейские раскрыли верхушки обнаруженного предмета, а внутри оказались пять жалобно мяукавших маленьких котят.

Спасенные котята. Фото: УМВД России по Приморскому краю

– Зимний мороз обрек бы малышей на верную гибель, поэтому стражи порядка не оставили беззащитных животных в беде, – рассказывают в пресс-службе ведомства. – Участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Александра Рыбалко взяла на себя ответственность по устройству найденышей в добрые руки.

Александра Рыбалко. Фото: УМВД России по Приморскому краю

Одного хвостика забрала сама Александра – она назвала кроху Бяшей и отвезла его маме. Остальных сироток охотно приютили неравнодушные артемовцы. Вот такое чудо на Лучегорской улице.

Александра и Бяша. Фото: УМВД России по Приморскому краю

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