Сильный огонь охватил частный дом в пригороде Владивостока

Пожар начался в первой половине дня 7 января 2023 года. Архив «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Густой черный дым взвился над одним из домов в районе Де-Фриза во Владивостоке в субботу, 7 января. Как стало известно из социальных сетей, горит частный дом, огонь, судя по всему, примерно наполовину охватил здание.

– Пожар очень серьезный, – пишут под опубликованными видеокадрами.

Однако в настоящее время подробности происшествия неизвестны. Нет информации ни о конкретной улице, не говоря уже о номере дома. Неясно, есть ли внутри люди, сколько их.

Как сообщили «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю, детали будут позже.

– Сейчас на месте работают пожарные краевой противопожарной службы, – добавил представитель ведомства.

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ОБНОВЛЕНИЕ НА 12:30

По оперативным данным 7 января в 11:10 на телефон пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в поселке Де-Фриз Надеждинского района. Незамедлительно к месту пожара были направлены спасатели.

На момент прибытия специалистов дом был полностью охвачен пламенем. По предварительным данным погибших и пострадавших нет, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров. В настоящее время проводится тушение пожара. На месте работают три единицы спецтехники и восемь человек из числа краевой противопожарной службы.

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