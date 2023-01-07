Пожар унес жизнь жителя Уссурийска 7 января

Огонь уничтожил 40 квадратных метров частного дома. Архив «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 7 января, страшный пожар унес жизнь жителя села Богатырка Уссурийского городского округа. Тело погибшего мужчины 1978 года рождения обнаружили прибывшие на происшествие пожарные. Подробности рассказали в пресс-службе главка ведомства.

Огонь охватил частный жилой дом высотой в два этажа ранним утром, звонок в пожарную службу поступил в 4:32. По нужному адресу сразу же выехали специалисты МЧС.

– На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в доме, горели стены и перекрытие потолка. В результате дом поврежден огнем изнутри на площади около 40 квадратных метрах, – привел детали представитель организации.

Вскоре пожарные нашли тело погибшего. Сейчас на месте трагедии работают дознаватели МЧС и следователи СУ СК РФ по Приморскому краю.

Всего в тушении было задействовано две единицы спецтехники и восемь человек личного состава

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильный огонь охватил частный дом в пригороде Владивостока

Над местом пожара виднеется густой черный дым [видео]

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.