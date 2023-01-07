Дети участников СВО отправились на волшебную смену в лагерь «Радуга» под Находкой

Чеширский кот. Архив «КП». Фото: Евгения ГУСЕВА

Юные приморцы – дети участников специальной военной операции – отправились на десятидневную смену в оздоровительный лагерь «Радуга», что расположен в поселке Ливадия Находкинского городского округа. Как рассказали в правительстве Приморья, краевое министерство труда и социальной политики купило для ребят 36 путевок, еще десять – выдало руководство организации. К слову, путевка стоит 21 тысячу рублей.

Детвора погрузилась в яркую и веселую смену в стиле «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Квесты и задания проводят для отдыхающих сами Алиса, Безумный шляпник и, конечно, очаровательный Чеширский кот. Да и в целом программа наполнена разнообразными событиями – это и оздоровительные мероприятия, и спортивный досуг, и интеллектуально-развивающая деятельность.

Представители «Радуги» рассказали, что в лагере – комфортные условия, благодаря которым ребята смогут отлично отдохнуть. Так, дети кушают пять раз в день, а живут в комнатах по три-четыре человека, на этаже есть душевые, умывальники, туалеты, оборудованные отдельно для мальчиков и девочек. Горячая вода подается круглосуточно.

– На каждом этаже расположены игровые комнаты, камеры хранения и диспенсеры для воды. Уборка помещений производится два раза в день. Для стирки личных вещей ребят оборудована прачечная: стиральные машинки-автомат, сушка, гладильная доска и утюг, – добавили сотрудники.

Смена длится с 3 по 12 января.

Светлана Красицкая, глава министерства, отметила, что дети бойцов, которые находятся в зону СВО, вновь отправятся на отдых летом.

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