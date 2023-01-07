Девушка на тюбинге сбила семейную пару с малышом под Владивостоком

Тюбинг – веселое, но неуправляемое средство для зимних покатушек. Архив «КП». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неоднозначная, но определенно неприятная ситуация произошла 5 января на базе отдыха под Владивостоком. Девушка каталась на тюбинге и сбила семейную пару с ребенком с ног. После этого подросток быстро ушел, даже не подойдя к людям. По словам жительницы Уссурийска, которые появились в социальных сетях, малыш получил серьезный ушиб, теперь взрослые ищут виновницу или ее родителей.

– 5 января в 16:30 на базе отдыха девочка, примерно лет 15-16, сбила на тюбинге двоих взрослых и ребенка, которые спускались по пешеходной зоне, не предназначенной для катания. Если кто-то видел или знает эту девочку, напишите. Просим родителей девочки выйти на связь. Травмы серьезные, они зафиксированы в травмпункте, – написали пострадавшие.

Жители Приморья разделились на два «лагеря». Кто-то не видит в действиях девушки злого умысла – «ватрушка» могла съехать случайно. Другие подписчики недоумевают, так как инцидент произошел в запрещенном для катания месте. На территории базы четко обозначены зоны для катания, и место происшествия – огороженная сеткой пешеходная дорожка, по которой люди поднимаются к съездам. Слева от тропинки расположен детский траволатор.

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