Огонь уничтожил 300 «квадратов», обрушилась кровля: серьезный пожар случился в столице Приморья

Пожарные тушили пламя почти пять часов. Архив «КП». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Серьезный пожар уничтожил частный дом в поселке Де-Фриз Надеждинского района. Огонь, вспыхнувший в двухэтажном здании, перекинулся на пристройку. Всего пламя «съело» 300 квадратных метров, обрушилась кровля жилого помещения, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Приморскому краю.

Звонок о ЧП поступил на телефон пожарной охраны в субботу, 7 января, в 11:10. Сразу же к месту происшествия прибыли восемь человек из числа краевой противопожарной службы. Специалисты тушили огонь почти весь день, только ближе к 17 часам появилась информация – пожарные ликвидировали возгорание.

Благо, кроме дерева и мебели никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют причины пожара и устанавливают ущерб, который нанесла стихия.

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