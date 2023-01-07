На водителя, устроившего под Находкой ДТП с 7 пострадавшими, завели уголовное дело

Прокуратура Партизанского района признала законным то, что по факту аварии завели уголовное дело. Фото: Иван ВИСЛОВ

Серьезное ДТП с семью пострадавшими, в том числе тремя детьми, обрастает новыми деталями. Авария произошла в пятницу, 6 января, в 12:30 возле Американского перевала под Находкой, это 131 километр трассы Артем – Находка – порт Восточный.

Напомним, 39-летняя водитель Toyota Land Cruiser Prado выехала на встречную полосу, где столкнулась с Subaru Forester. В итоге семерых участников происшествия госпитализировали, а 60-летняя женщина (пассажирка второго авто) и вовсе оказалась в реанимации. Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», даме поставили следующие диагнозы: сотрясение и перелом бедра.

Следственный отдел МО МВД России «Партизанский» завел уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Статья наказывает за нарушение ПДД, из-за чего по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью человека. В данном случае санкция следующая: или колония на три года, или принудительные работы на срок до двух лет. Решение вынесет суд, после того, как полицейские следователи соберут всю необходимую информацию и проведут ряд экспертиз.

Добавим, что прокуратура Партизанского района признала законным появление этого уголовного дела. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

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