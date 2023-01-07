Десятки жителей Владивостока остались без горячей воды 7 января

Кипяток в районе Хабаровской, 19. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Водопад из кипятка, стекающий по лестнице, обнаружили жители Первой Речки во Владивостоке. «Новая достопримечательность» расположена рядом с домом №19 по Хабаровской улице. Порыв обнаружили местные жители еще утром в субботу, 7 января.

Порыв произошел в первой половине дня 7 января. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Как известно «Комсомолке», брешь в трубе появилась на участке, за который отвечает МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». На место сразу выехала бригада специалистов. Как рассказала изданию представитель компании, в настоящее время идет вскрытие и сварка пробоины. Работы должны закончить до конца текущего дня.

На месте работает бригада МУПВ ВПЭС. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

В близлежащих домах, подключенных к сетям, сейчас нет горячей воды. Среди прочих дома №№ 18, 22, 24, 27 по улице Амурская. Не исключено, что домов больше.

Утром можно ожидать на лестнице корочку изо льда. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Отметим, на утро на лестнице можно ожидать корочку льда.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.