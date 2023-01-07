Десятки жителей Владивостока остались без горячей воды 7 января

Кипяток в районе Хабаровской, 19.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
Водопад из кипятка, стекающий по лестнице, обнаружили жители Первой Речки во Владивостоке. «Новая достопримечательность» расположена рядом с домом №19 по Хабаровской улице. Порыв обнаружили местные жители еще утром в субботу, 7 января.
Порыв произошел в первой половине дня 7 января.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
Как известно «Комсомолке», брешь в трубе появилась на участке, за который отвечает МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей». На место сразу выехала бригада специалистов. Как рассказала изданию представитель компании, в настоящее время идет вскрытие и сварка пробоины. Работы должны закончить до конца текущего дня.
На месте работает бригада МУПВ ВПЭС.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
В близлежащих домах, подключенных к сетям, сейчас нет горячей воды. Среди прочих дома №№ 18, 22, 24, 27 по улице Амурская. Не исключено, что домов больше.
Утром можно ожидать на лестнице корочку изо льда.
Фото: Кирилл САМОЙЛОВ
Отметим, на утро на лестнице можно ожидать корочку льда.
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