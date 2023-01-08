Во Владивостоке несовершеннолетний обокрал два магазина за один вечер

В тот же день, но уже вечером, 17-летний посетил магазин на улице Русская. Фото: принтскрин видео.

В столице Приморья 17-летний парень с помощью угроз обокрал продавщицу в зоомагазине. Он зашел купить корма для кошки и заодно похитил мобильный телефон и кошелек. Уже вечером в продуктовом молодой человек решил повторить свой триумф, но был пойман, сообщает «КП – Владивосток».

О поступке неудачливого вора в дежурной части отдела полиции № 3 УМВД Владивостока рассказала 52-летняя женщина, которая торговала в зоомагазине. По ее словам, неизвестный парень украл ее телефон и кошель в торговой точке улице Иртышская. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

– Установлено, что в утреннее время злоумышленник зашел в магазин и попытался купить кошачий корм. Когда оплата банковской картой не прошла, молодой человек, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал у продавца денежные средства. Так как в кассе отсутствовали наличные купюры, испуганная женщина отдала свой телефон и кошелек, в котором находились 5 тысяч рублей. Общий ущерб, причиненный потерпевшей, составил 15 тысяч рублей.

В тот же день, но уже вечером, 17-летний посетил магазин на улице Русская, где захотел «отработать» полученный навык. Угрожая продавцу, он самостоятельно забрал из кассы 25 тысяч рублей, после чего скрылся.

Лафа длилась недолго. Начинающего бандита вскоре задержали сотрудники уголовного розыска. Теперь он проходит по подозрению в совершении корыстно-насильственных преступлений. К слову, ранее молодой человек уже был судим. По данным фактам заведены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Разбой». Максимальная санкция по данной статье предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

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