Автомобиль протаранил забор и вылетел на железнодорожные пути во Владивостоке

Скриншот: dpscontrol_public

В столице Приморья на Камской улице Nissan March влетел в забор и выскочил на железнодорожные пути. Судя по видео, пострадала только конструкция. Автомобиль пришлось вытаскивать с помощью троса, сообщает «КП – Владивосток».

Дорожно-транспортное происшествие произошло по направлению в сторону остановки «Молодежная». Прямо посреди дня, 8 января, водитель хэтчбека, возможно, не справился с управлением и протаранил забор, ведущий на ж/д пути. На помощь автомобилисту вышли проезжающие. Так, машину на тросе вытянул седан.

Можно предположить, что причиной аварии стало мокрое дорожное полотно, однако на кадрах видно относительно чистый асфальт. К слову, ДТП спровоцировало пробку. Издание обратилось за комментарием в пресс-службу РЖД, чтобы узнать о состоянии путей и забора. Редакция продолжает следить за развитием событий.

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