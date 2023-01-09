В Приморье водитель такси получил по лицу после просьбы не пачкать салон автомобиля

Нарушительницу задержали сотрудники Росгвардии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье сотрудники Росгвардии задержали двух нарушителей, устроивших дебош в такси. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Одна из ситуаций произошла в Уссурийске. В машине 24-летняя женщина устроила скандал из-за просьбы не ставить грязный чемодан в детское кресло. Словесной перепалкой конфликт не ограничился, пассажирка ударила водителя по лицу, после чего он воспользовался сигнализацией. Даже прибывшие сотрудники Росгвардии не могли успокоить нарушительницу, которая продолжала ругаться. В итоге ее доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Похожий случай произошел в другом приморском городе – в Артеме. С улицы Кирова таксист забрал парня и девушку, которые начали ругаться в пути. Во время ссоры 27-летний мужчина разбил бутылкой пассажирское стекло автомобиля. Нарушителя также доставили в полицию.

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