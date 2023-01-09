В правительстве Приморья надеются запустить плашкоут на остров Путятина 14 января

Плашкоут СП «Путятин». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Плашкоут призванный перевозить жителей острова Путятина в Приморье на материковую часть региона, должен выйти из ремонта 14 января 2023 года, доложил зампред правительства Приморья Валерий Прокопчук, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

По словам чиновника, СП «Путятин» проходит оформление после капремонта и заправку ГСМ. Первым рейсом в субботу судно доставит и теплый вагончик для пассажиров, уверен зампред. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ему лично контролировать паромную переправу.

При этом еще накануне, 8 января, в ООО «Гарпия» (арендатор плашкоута, осуществляющий перевозки) заявили, что не знают точных сроков выхода судна из ремонта.

– Наверное, еще неделя, – отметили в компании.

Транспортная блокада жителей острова Путятина продолжается почти два месяца. Изредка людей доставляют на «большую землю» то вертолетом, то на воздушной подушке, однако за это время этот транспорт выходил на маршрут лишь пару раз. Ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко отстранил от должности замминистра транспорта в регионе Григория Плотницкого за отсутствие нормальной переправы.

К слову, в Находкинской транспортной прокуратуре, которая провела проверку по факту скандальной истории еще в декабре 2022 года, отметили, что для перевозки жителей привлекали моторное судно без лицензии. По данным ведомства, администрация ЗАТО Фокино заключила возмездные договоры с физическим лицом. А региональный Следственный комитет завел уголовное дело по факту халатности в отношении местных властей.

Напомним, в понедельник, 9 января, состоялась встреча жителей с прокурорами. Под коллективной жалобой местные оставили подписи. Однако у островитян есть сомнения в том, что людей о приеме оповестили должным образом – якобы чтобы пришло меньше заявителей. Стоит отметить, принимать жителей прибывшие прокуроры должны были до 14:00, однако завершили в 13:15. Иными словами, уставших жителей можно понять, обещания, данные путятинцам, не исполняли уже несколько раз.

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