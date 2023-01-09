Больше 300 преступлений произошло в Приморье во время новогодних каникул

Полиция задержала 466 подозреваемых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники УМВД по Приморью озвучили итоги работы за период новогодних праздников. Как рассказали в пресс-службе ведомства, с 1 по 8 января в ОВД края поступило более 6,5 тысячи сообщений о различных происшествиях и правонарушениях. Среди них 352 преступления, 138 краж, 38 случаев мошенничества, 10 грабежей и 3 разбоя. В отделы полиции доставили 466 подозреваемых.

Также за указанный период в крае произошло 336 ДТП, из-за которых 3 человека погибли, 50 – получили травмы различной степени тяжести. Если сравнивать с праздничными каникулами прошлого года, количество дорожных аварий уменьшилось на 9%, а число пострадавших – на 10%.

Больше всего ДТП случилось в Находке и в селе Покровка. На 131 километре трассы Артем – Находка – порт Восточный Партизанского района столкнулись два автомобиля, один из них вылетел в кювет. Пострадали семь человек, среди них трое детей.

Представители ведомства предупреждают о том, что из-за перепадов температуры воздуха дороги покрываются наледью, поэтому водителей и пешеходов просят быть внимательнее.

Итоги новогодних праздников подвели и сотрудники МЧС Приморья. По информации пресс-службы ведомства, в крае произошло 152 пожара, 92 из них произошли в жилом секторе. Из огня специалисты спасли 44 человека, еще два пострадали, пять погибли.

«Комсомольская правда – Владивосток» писала о возгорании частного дома в Надеждинском районе в поселке Де-Фриз. Огонь уничтожил 300 квадратных метров, пострадали кровля здания и мебель внутри.

Спасатели напоминают об основных причинах возгораний: нарушения правил пожарной безопасности при использовании электроприборов, отопления печи или при неосторожном обращении с огнем.

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