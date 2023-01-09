Более 300 миллионов рублей потратят на закупку специальной техники для северных районов Приморья после снегопада

Перспективы и развитие дорожной отрасли некоторых районов Приморья обсудили 9 января. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Декабрьский снегопад принес Приморью немало проблем. Несмотря на то, что дорожники обеспечили проезд ко всем населенным пунктам, расчистка снега продолжается. Более 300 миллионов рублей из регионального бюджета направлено «Примавтодору» для закупа спецтехники для наиболее пострадавших от стихии районов. Ими были Кавалеровский, Ольгинский, Лазовский округа и Дальнегорск. Перспективы и развитие дорожной отрасли этих муниципалитетов обсудили 9 января на планерном совещании под руководством Олега Кожемяко, сообщили в правительстве края.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Приморья Алексея Игнатенко, в северных районах края работает 17 единиц техники, но в ближайшее время к ним на помощь подойдет «Урал» со шнекоротором.

– Сейчас основные усилия специалистов сосредоточены на расширении дорог. На 28 километре трассы от Кавалерово до Ольги организовано двустороннее движение. По направлению Маргаритово – Моряк-Рыболов тоже расчищено две полосы. Непосредственно в самой Ольге занимаемся вывозом снега, задействованы погрузчик, самосвалы, экскаватор, – уточнил министр.

Губернатор Приморья подчеркнул, что подобные снегопады случаются в крае нечасто, а профильные службы и муниципалитеты должны быть готовы к устранению их последствий. Именно для соответствующего парка техники в конце 2022 года «Примавтодору» было выделено более 300 миллионов рублей. Кроме того, в 2023 году предприятие потратит на специальные машины и оборудование почти 2 миллиарда рублей.

Олег Кожемяко обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость покупки техники и для самих муниципалитетов, чтобы задействовать ее на расчистке внутриквартальных проездов. Это также можно сделать путем лизинговых контрактов. Губернатор Приморья привел в пример администрацию Владивостока, которая закупила оборудование в Белоруссии. Часть машин уже прибыла, но вторая половина – появится на улицах города в феврале.

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