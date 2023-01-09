Военнослужащие ТОФ спасли человека без лекарств от смерти на заснеженном мысе

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Администрации Ольгинского муниципального округа

В Ольгинском районе военнослужащие спасли местного жителя – он почувствовал себя плохо во время прогулки по мысу Низменный (подскочило давление). Лекарств не было, сообщение отправили врио главы района Екатерине Ванниковой, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Чиновница незамедлительно обратилась к командованию Тихоокеанского флота. Утром в 8:00 в понедельник, 9 января, катер военнослужащих вышел в море для эвакуации больного. Пострадавшего спасли – ему ничего не угрожает.

Напомним, это далеко не первый случай в Приморье, когда благодаря усилиям военнослужащих удается сохранить человеческие жизни. Летом 2022 года военные медики помогли дайверу: неосмотрительный ныряльщик провел двое суток в барокамере, так как потерял сознание из-за декомпрессионной болезни. Подробнее о специфичном симптоме – в материале «КП».

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