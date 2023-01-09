Житель Владивостока чуть не лишился машины из-за 62 неоплаченных штрафов ГИБДД

Иллюстрация из архива «КП». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во Владивостоке судебные приставы арестовали автомобиль местного жителя, который регулярно нарушал ПДД. В «копилке» нерадивого водителя было собрано целых 62 административных штрафа на общую сумму задолженности 31 800 рублей, сообщили 9 января в УФССП по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды».

Следует отметить, что приставы уведомляли должника о возможном исходе по делу и предупреждали о направлении дела в суд. Мужчина также знал о возможном ограничении на выезд из РФ и лишении прав, но платить по счетам он все равно не собирался.

Очередной просроченный штраф за нарушение ПДД привел к последствиям: специалисты решили взыскать деньги с банковских счетов приморца и назначить ему исполнительный сбор. Кроме того, они обнаружили автомобиль Toyota Voxy, 2012 года, скрываемый нарушителем. На машину наложили арест. Ее изъяли и передали на хранение на спецстоянку.

Избежать передачи личного транспорта на публичные торги водителю все же удалось. Он оплатил долг и исполнительный сбор в размере 61 000 рублей.

Напомним, «Комсомолка» писала, что приморцу пришлось найти 400 тысяч для своего ребенка из-за угроз краевых приставов.

ПО ТЕМЕ

«Безработный» папа в Приморье отдал 400 тысяч рублей приставам из-за угрозы уголовного срока

Родитель до последнего не хотел обеспечивать ребенка (подробнее)

Судебные приставы взыскали с жителей Приморья почти 5 миллиардов рублей

Специалисты регионального УФССП подвели итоги первого полугодия 2022 года (подробнее)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Узнай, где живет брат Деда Мороза.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.