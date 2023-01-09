Между Приморским и Хабаровским краями официально установили границу

Протяженность границы составила 1 142 километра. Фото: Вадим ПОПОВ

В последние дни 2022 года между Хабаровским и Приморским краями официально определили границу. Ее протяженность составила 1 142 километра. Об этом рассказали в пресс-службе Росреестра.

Граница между краями пересекает федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури», Транссибирскую магистраль, проходит через лесные массивы, реки, хребты гор и сопок: Арсеньевские Граниты, Мария, Пестрая и многие другие.

По словам замминистра имущественных и земельных отношений Приморья Олега Топчиенко, границу между краями внесли в Единый государственный реестр недвижимости, что поможет качественно использовать земельные ресурсы.

– Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и 5 особо охраняемых территорий регионального значения, – поделился руководитель Управления Росреестра по Приморскому краю Евгений Русецкий.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Что показать зимой в Приморье гостям из других регионов?

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.