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9 января 2023 8:11

В ФСБ Приморья опровергли, что пограничники украли катер с помощью весел в Находке

В соцсетях завирусилось видео, на котором якобы сотрудники ведомства скрылись на плавсредстве
Ростислав САХАЛИНОВ
Фото: принтскрин видео, Telegram-канал news.vl

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал news.vl

В социальных сетях Приморского края появилась видеозапись, на которой несколько мужчин (якобы сотрудники Пограничного управления ФСБ) незаконно проникают на частное судно и в итоге угоняют его. По предварительным данным, все произошло в Находке 9 декабря минувшего года. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ Приморья официально опровергают причастность сотрудников, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Описание к происходящему на кадрах назвали обманом. Неизвестный автор уверяет, что сотрудники пограничной службы Находки забрались на катер Yamaha F26 без ордера, обыскали его, а затем уплыли на нем в неизвестном направлении. Замки якобы были взломаны.

Судя по кадрам, все произошло глубокой ночью с 1 до 2 часов. Двое мужчин проникли на судно, а затем угнали его с помощью весел. Пока невозможно уверенно утверждать, действительно ли на кадрах запечатлен причал в Находке.

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