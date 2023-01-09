Почти 33 500 кубометров снега вывезли дорожные службы Владивостока во время каникул

С 1 по 8 января дорожники работали круглосуточно. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Дорожники Владивостока подводят итоги новогодних каникул. За это время муниципальная служба «Содержание городских территорий» повторно обработала реагентами 250 улиц и вывезла почти 33 500 кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.

С 1 по 8 января дорожники работали круглосуточно. Им также помогали подрядные организации, чтобы расчистить внутриквартальные проезды и подъезды к площадкам ТКО. Также службы вывозили снег. Городская администрация даже заключила дополнительные контракты на его вывоз. Привлекли грузовики коммерческих предприятий и эвакуаторы. Они переставляли припаркованные машины, которые мешали уборке.

9 января работа продолжается. Дорожники чистят тротуары на нескольких улицах: Вилкова, Фастовской, Черемуховой, Набережной, Лазо, Суханова, Аллилуева, Ульяновской, Маковского, проспекте 100-летия Владивостока. Также освободят проезды от снега на набережной, Университетском проспекте, улицах Маковского, Шилкинской, Овчинникова, Вилкова.

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