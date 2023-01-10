Олег Кожемяко поручил восполнить дефицит фельдшеров и медсестер в Приморье

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал Олега Кожемяко

Губернатор Приморья Олег Кожемяко обозначил явную нехватку медперсонала в больницах и клиниках. Дефицит сотрудников будут восполнять местные колледжи, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из сообщения губернатора в Telegram-канале следует, что нехватка персонала среднего звена остается проблемой для всей страны. На каждом терапевтическом участке, счел глава, нужно, чтобы были фельдшер и медсестра – люди с опытом и знаниями.

– в 2023 году мы увеличим набор среднего медицинского персонала на 300 мест, – подытожил Олег Кожемяко.

Соответствующее поручение уже отдано министру здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко. Она будет контролировать реализацию замыслов. По мнению Кожемяко, такая работа закроет потребность края в специалистах среднего звена за два-три года.

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