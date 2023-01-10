Архитекторы постарались визуально открыть море на набережной Спортивной гавани

Набережная Спортивной гавани. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

31 декабря после долгого ремонта во Владивостоке наконец-то открылась набережная Спортивной гавани – любимое место гостей и жителей города. Ей еще предстоят некоторые визуальные изменения ближе к весеннему сезону. А пока мы расскажем, как прошел первый этап благоустройства.

У местных возник вопрос, куда же подевались каменные ограждения, которые стояли вдоль набережной и почему их заменили на более «свободные». В мэрии объяснили, что основной задумкой архитекторов было визуально открыть море и сделать место для прогулок просторнее, поэтому конструктивные элементы общественного пространства после реконструкции стали более практичными и облегченными.

Новые ограждения. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Что еще изменилось? На набережной обновили брусчатку, обустроили два спуска к береговой линии, их, кстати, можно будет использовать в качестве амфитеатров. Также здесь установили новые опоры уличного освещения и малые архитектурные формы – скамейки и урны, а еще обустроили зону для велопарковки.

Главной особенностью пешеходного пространства стала скрытая система ливневой канализации. Благодаря этому место для прогулок стало более аккуратным, так как теперь здесь отсутствуют решетки. Кроме того, была расширена сама пешеходная часть, теперь ее ширина не 6, а 11 метров.

Отметим, что при установке использовали долговечные материалы – качественный бетон и нержавеющую сталь. Гарантия на все виды работ составляет три года. На набережной восстановили и всем известную «Тигриную тропу» – ряд металлических пластин в пешеходной зоне, на которых изображены отпечатки лап тигра и названия стран, где обитает этот хищник, и обозначена его численность. Весной, как только уйдут холода, на набережную планируют вернуть скульптуру тигрят, но теперь она разместится на новом месте – у входа в парк аттракционов.

Согласно концепции, в дальнейшем здесь планируется добавить навесы, в том числе с качелями, и провести озеленительные работы.

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